Seiler und Speer in Hohenems: "Wir sind reifer geworden"

Ausverkauftes Haus und Mega-Stimmung gab es am Samstag beim Konzert von Seiler und Speer im Hohenemser Tennis Event Center.

Rund 3500 Besucher feierten gemeinsam mit Seiler und Speer am Samstag in Hohenems. Für einen besonderen Moment sorgte ein Überraschungsgast: Austropop-Legende Wolfgang Ambros kehrte nach seiner Rücken OP auf die Bühne zurück um das Publikum mit dem gemeinsamen Song "Servas Du" zu begeistern. Ein Song, den Christopher Seiler für seinen verstorbenen Großvater geschrieben hat und auf dem aktuellen Album "Für Immer" zu finden ist.

Wir wurden nicht ernst genommen

2015 gelang Seiler und Speer "Ham kummst" der Durchbruch. Seitdem gehts für die Austropoper stetig bergauf. Waren sie am Anfang noch eher belächelt worden, haben sie spätestens mit ihrem aktuellen Album gezeigt, dass sie längst mehr sind als nur ein One-Hit Wonder. "Wir wurden zu Beginn vollkommen zurecht nicht ernst genommen, weil wir das auch selbst nicht ernst genommen haben", so Christopher Seiler im Interview. Das habe sich aber definitiv geändert. "Man wird vernünftiger und schließlich kommen die Menschen ja aufs Konzert um eine gute Show zu sehen und nicht irgendwelche besoffene Typen, die auf der Bühne rumhampeln", erklärt Seiler weiter.