Lustenau: Lkw stürzt in Straßengraben

Lustenau - Auf der L203 in Lustenau ist am Dienstagnachmittag ein Lkw in einen Straßengraben gestürzt.

Am Dienstagnachmittag war ein Lkw-Fahrer auf der L203 von Lustenau kommend in Fahrtrichtung Hohenems unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet der Lkw über den rechten Fahrbahnrand.

Der Fahrer verlor in weiterer Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Lkw kippte auf der leicht abschüssigen Wiese nach rechts um. Der Lkw kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.

Ein Ersthelfer konnte den Lkw-Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die L203 ist auf Höhe des Unfallorts in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Lkw wird derzeit mittels Kran geborgen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über Dornbirn bzw. über die Schweiz auszuweichen.