Die Top-Städte der Superreichen: Zürich ist auch dabei

Wo leben die Superreichen? Henley & Partners zeigt, welche Städte auf der Karte der Superreichen dominieren. Nur Personen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar haben Zugang zu diesem exklusiven Club. Hier sind die Top-Städte, in denen das Geld regiert.

Laut einer aktuellen Erhebung von Henley & Partners, die Personen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Dollar berücksichtigt, zeigt, dass weltweit nur 30.770 Menschen in diesem exklusiven Club vertreten sind. Wir werfen einen Blick auf die Städte, in denen die Superreichen leben, und wie sich die Machtverhältnisse verschieben.

Die Superreichen zieht es nach Asien

Asiens Aufstieg in der Rangliste: Die Superreichen zieht es zunehmend nach Asien. Städte wie Peking und Shanghai rücken in der Liste nach oben, und das Vermögenswachstum wird laut der Henley-Studie in den kommenden Jahren vor allem aus dem asiatischen Raum kommen.

Die Schweiz behauptet sich in der Top 20

Zürich und Genf in den Top 20: Die Schweiz, insbesondere Zürich und Genf, schaffen es in die Top 20 der Städte, in denen die meisten Superreichen leben. Dabei fließen nicht nur die Städte selbst, sondern auch die gesamten Kantone in die Bewertung ein. Dennoch haben Zürich und Genf in der Rangliste im Vergleich zum Vorjahr Plätze verloren.

Dubai im Aufwind:

Dubai verzeichnet hingegen einen bemerkenswerten Aufstieg in der Liste der Superreichen-Städte. Die Stadt am Persischen Golf könnte in den kommenden Jahren noch weiter aufsteigen.

Ausblick auf die Zukunft:

Die Machtverhältnisse unter den Superreichen verschieben sich, und es ist klar, dass die Superreichen vermehrt in aufstrebende asiatische und arabische Städte investieren werden. Riad, Abu Dhabi, Guangzhou, Doha und andere Städte aus diesen Regionen dürften schon bald eine höhere Position in dieser exklusiven Liste einnehmen.

