Das sind die Milliardäre in Vorarlberg

Die 100 reichsten Österreicher besitzen demnach 200 Milliarden Euro, was zehn Prozent des heimischen Gesamtvermögens entspricht. Die Top 10 der Liste vereinen dabei die Hälfte, also 100 Milliarden auf sich. Die Liste unterscheidet in der Reihung dabei nicht zwischen Einzelpersonen, wie etwa Dietrich Mateschitz auf Platz zwei, und Familien oder Clans, wie die Autodynastien Porsche und Piëch auf Platz eins der Liste. Außerdem wird die Art des Vermögens angegeben: Stiftungsvermögen (SV), Beteiligungsvermögen (BV) oder Erbschaftsvermögen (EV).