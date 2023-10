Neues Lounge-Konzept am Flughafen Zürich: Jetzt auch für Economy-Reisende zugänglich!

Der Flughafen Zürich führt ein neues Lounge-Konzept ein, das sich nicht nur an Vielflieger und First-Class-Reisende richtet, sondern auch an Economy-Passagiere.

©zVg/Flughafen Zürich AG

Zugang zu einem exklusiven Bereich

Das Warten auf einen Flug kann oft hektisch und unangenehm sein, besonders in stark frequentierten Zeiten. Bisher war es so, dass vor allem Vielflieger, Business- und First-Class-Reisende den Komfort von exklusiven Lounges genießen konnten. Diese bieten Annehmlichkeiten wie Essen, Trinken, Duschen, Ruheräume und sogar eigene Bars und Restaurants. Economy-Reisende hatten in der Regel keinen Zugang zu diesen exklusiven Bereichen, obwohl einige Airlines gegen eine zusätzliche Gebühr den Zugang ermöglichen.

©zVg/Flughafen Zürich AG

ZRH Comfort: Für 49 Franken in die Lounge

Jetzt kommt jedoch eine Änderung: Der größte Flughafen der Schweiz, der Flughafen Zürich, hat ein neues Loungeangebot namens "ZRH Comfort" eingeführt, das sich primär an die Economy-Zielgruppe richtet. Für einen Preis von 49 Franken pro Person können Reisende, unabhängig von ihrer Buchungsklasse oder Airline, Zugang zum neuen "ZRH Club" im Airside Center erhalten. Dieser Bereich bietet einen separaten und bedienten Aufenthaltsbereich inklusive Snack und Getränk sowie einen bevorzugten Zugang zur Sicherheitskontrolle, der "Priority Lane".

Die Buchung für ZRH Comfort ist ab 90 Tagen vor dem Abflug und bis zum Abflugzeitpunkt möglich. Alternativ kann auch direkt am Flughafen gebucht werden. Um den Passagieren am Flughafen Zürich einen hohen Komfort zu gewährleisten, ist die Anzahl der verfügbaren Plätze für ZRH Comfort begrenzt.

ZRH Comfort bietet eine Buchungsmöglichkeit speziell für Kinder an. Kinder unter 2 Jahren können den Service kostenlos nutzen. Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr ist jedoch eine reguläre Ticketbuchung erforderlich.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Buchung bis zum Abflugzeitpunkt eigenständig online zu stornieren, auch wenn die 24-Stunden-Stornierungsfrist bereits abgelaufen ist. In diesem Fall erhalten Kunden eine Rückerstattung, die innerhalb weniger Arbeitstage auf das verwendete Zahlungsmittel erfolgt.

Start ist am 1. November 2023

Dieses neue Angebot startet offiziell am 1. November dieses Jahres. Es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Luftfahrtbranche nach der Corona-Pandemie-Flaute wieder wächst und die Besucherzahlen in vielen Lounges steigen. Einige Airlines, insbesondere in den USA, überlegen sogar, den Zugang zu Lounges für bestimmte Kundengruppen einzuschränken.

©zVg/Flughafen Zürich AG

Lohnt sich der Luxus? Die Kosten und Vorteile von ZRH Comfort

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob sich die zusätzlichen 49 Franken für das neue Lounge-Konzept lohnen. Laut Flughafen Zürich umfasst die "Traveller-Variante" zum Beispiel ein Glas Champagner oder zwei Deziliter Wein sowie drei Stück Maki Sushi.

©zVg/Flughafen Zürich AG

Zugang zur "Priority Lane"

Einige Passagiere könnten jedoch auch nur wegen des Zugangs zur Priority Lane an der Sicherheitskontrolle interessiert sein. Dies kommt inmitten von Kritik am Flughafen Zürich wegen langer Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen, die die Kantonspolizei mit Personalmangel begründet hat. (VOL.AT)

