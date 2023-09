Schweizer Löhne schockieren TikTokerin: "Das ist einfach der Wahnsinn!"

Schweizer Löhne und Lebenskosten: TikTok-Video von Belarussin sorgt für Aufsehen und geht viral.

Darum geht's Eine Tiktokerin aus Belarus ist schockiert über die hohen Löhne in der Schweiz.

Sie listet in einem TikTok-Video verschiedene Berufe und deren Durchschnittslöhne auf.

Neben den hohen Löhnen ist sie auch begeistert von der Produktauswahl in der Schweiz.

Eine belarussische Tiktokerin, die seit einiger Zeit in der Schweiz lebt, hat kürzlich ein Video auf TikTok veröffentlicht, das in der Social-Media-Welt für Aufsehen gesorgt hat. Anya, wie sie sich auf der Plattform nennt, teilte ihre Erstaunen über verschiedene Aspekte des schweizerischen Lebens. In einem ihrer Videos äußerte sie ihre Verblüffung über die hohen Löhne in der Schweiz.

Die hohen Lebenskosten: Ein Dämpfer für die Schweiz-Träume

"Immer wieder werde ich gefragt, wie viel die Schweizer verdienen", sagt Anya in dem Video. Sie listet die durchschnittlichen Monatslöhne verschiedener Berufe auf: "Ein McDonalds-Mitarbeiter verdient hier 4200 Dollar, ein Berater 8000 Dollar und ein Uni-Professor sogar 13.000 Dollar pro Monat. Das ist einfach der Wahnsinn." Allerdings bleibt unklar, wie genau Anya diese Zahlen berechnet hat.

Für sie sind diese Löhne jedoch ein überzeugender Grund, in der Schweiz zu leben. Doch nicht alle ihrer Follower sind von dieser Darstellung überzeugt. Ein User relativiert Anyas Auflistung, indem er auf die hohen Lebenskosten in der Schweiz hinweist: "Zieht man Steuern und Miete vom Lohn ab, bleibt nicht mehr übrig als in anderen Ländern." Die hohen Preise in der Schweiz sind ein häufiges Thema in den Kommentaren zu Anyas Video.

Ein Paradies für Protein-Liebhaber

In den mehr 2500 Kommentaren zeigt sich eine Mischung aus Spott und Überraschung. Einige ausländische User erwägen sogar, ernsthaft oder halb ernsthaft in die Schweiz zu ziehen, basierend auf Anyas Informationen.

Abgesehen von den Löhnen erstaunt Anya auch das "unglaubliche Sortiment" bei der Discounterkette Lidl in der Schweiz. Als sie in das Land zog, wusste sie nicht, wo sie gesunde, proteinreiche Produkte finden konnte, bis sie auf Lidl stieß. In einem anderen Video erklärt sie: "Ihr Angebot ist fantastisch. Sie haben so viele gute Produkte."

Schweizer Kuriositäten und Mythen: Nach 22 Uhr ist Schluss mit Duschen und Spülen

Trotz ihrer Begeisterung über die Schweiz gibt es für Anya auch einige Kuriositäten, die sie überrascht haben. In einem weiteren Video teilt sie ihre Verwunderung darüber, dass man in der Schweiz nach 22 Uhr nicht duschen darf, keine Partys veranstalten und nicht die WC-Spülung betätigen darf, da dies angeblich im Mietvertrag steht und die Nachbarn gestört sein könnten.

Ein schweizerischer Nutzer versucht jedoch, dieses Missverständnis zu klären, indem er erklärt, dass das mit der WC-Spülung ein langjähriger Mythos unter Schweiz-Touristen sei. (VOL.AT)

