Strompreisvergleich 2024: Vorarlberg gegen Ostschweiz - Deutliche Unterschiede bei den Tarifen

Vorarlberg und die Ostschweiz, so nah beieinander und dennoch in puncto Strompreisen Welten voneinander entfernt.

Im Jahr 2024 stehen in der Ostschweiz erhebliche Veränderungen in Bezug auf die Strompreise an. Während Vorarlberger eine Strompreissenkung auf 9,7 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Landes-Strompreisbremse) genießen können, sehen sich Ortschaften wie St. Margrethen, Au und Widnau mit einem Anstieg der Strompreise konfrontiert.



St. Margrethen: Ein deutlicher Preisanstieg

In St. Margrethen, Nachbargemeinde von Höchst, werden im Jahr 2024 die Strompreise um 13,9 Prozent angehoben. Während die Strompreise hier im Jahr 2023 bei 31,54 Cent pro Kilowattstunde liegen, werden sie im kommenden Jahr auf 35,85 Cent pro Kilowattstunde ansteigen. Im Vergleich dazu sinkt in Vorarlberg der Tarif von 15,7 Cent pro Kilowattstunde auf 12,7 Cent pro Kilowattstunde (ohne Landes-Strompreisbremse) bis zum 1. März 2025.

Au und Widnau: Moderate Preisanstiege

Die Gemeinden Au und Widnau verzeichnen im kommenden Jahr moderatere Preisanstiege. Die Einwohner von Au müssen mit einer Erhöhung von 5,27 Prozent kalkulieren, während in Widnau die Strompreise lediglich um 4,53 Prozent steigen werden. Die Strompreise in Au steigen somit von 31,87 Cent pro Kilowattstunde auf 33,53 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: In Widnau steigen die Strompreise von 33,91 Cent pro Kilowattstunde auf 35,47 Cent.



Diepoldsau, Oberriet und Rüthi: Steigende Preise

Viel stärker steigen die Strompreise in den Ortschaften Diepoldsau, Oberriet und Rüthi. Hier sind massive Erhöhungen geplant. Die Verbraucher sind mit Preisanstiegen von 18,9 Prozent, 10,2 Prozent und 20,8 konfrontiert, was viele durchaus vor Herausforderungen stellen könnte. Die Strompreise werden hier voraussichtlich auf 37,86 Cent pro Kilowattstunde (Diepoldsau), 38,40 Cent pro Kilowattstunde (Oberriet) und 40,54 Cent pro Kilowattstunde (Rüthi) ansteigen.



Rheineck: Ein moderater Anstieg

In Rheineck hingegen plant man im kommenden Jahr mit einem moderaten Anstieg von 5,62 Prozent. Die Strompreise werden hier von 30,94 Cent pro Kilowattstunde auf 32,73 Cent steigen.

Neue Stromkosten für Vorarlberg ab 1. Jänner

Der illwerke-vkw-Konzern hat den Energiepreis zuletzt zum 1. Juli auf 15,7 Cent netto je Kilowattstunde gesenkt. Ab 1. Jänner 2024 wird sich dieser auf rund 12,7 Cent pro Kilowattstunde (netto) belaufen, damit liege man beim Energiepreis im Vergleich mit dem Zeitraum vor dem 1. Juli 2023 um 45 Prozent niedriger. Rechnet man die "Landes-Strompreisbremse" ein, werden die Vorarlberger illwerke-vkw-Kunden ab dem Jahreswechsel 9,7 Cent bezahlen. Dieser Energiepreis wird bis 31. März 2025 garantiert.

Schweizer haben jedoch keinen Grund zur Freude, wie die Vorarlberger Nachrichten berichten: "In der benachbarten Schweiz entwickelt sich der Strompreis in die andere Richtung: so informierte die Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom noch vor wenigen Tagen, dass die Tarife für 2024 im Durchschnitt um 18 Prozent teurer werden sollen."

