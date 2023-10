Strom wird günstiger! Das ändert sich ab 1. Jänner

Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw senkt den Strompreis weiter.

Stromrechnung wird günstiger

Der niedrigere Energiepreis werde möglich, indem das Unternehmen seine Rabatte erhöhe, informierte illwerke vkw-Vorstandsvorsitzender Christof Germann am Mittwoch in einer Aussendung. Aufgrund der stark fallenden Großhandelspreise "sind wir überzeugt, dass wir diesen Energiepreis bis 31. März 2025 anbieten können", unterstrich er. Damit biete man weiterhin den mit Abstand günstigsten Energiepreis aller Landesenergieversorger in Österreich. Gemäß einer Darstellung von illwerke vkw bezahlte ein Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch Ende 2021 671 Euro (brutto) pro Jahr, Ende 2022 waren es 644 Euro. Zum 1. April belief sich dieser Betrag - trotz Zuschüssen von Bund und Land - auf 734 Euro. Ab kommendem Jahr werden es 592 Euro sein.