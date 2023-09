Désirée Nick enthüllt intimes Sex-Geheimnis

Désirée Nick, die immer wieder mit ihrem lockeren Mundwerk und frechen Sprüchen für Furore sorgt, hat einmal mehr für eine Überraschung gesorgt.

"Seit elf Jahren ohne Sex"

In einem Gespräch mit "bild.de" verriet Désirée Nick: "Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex. Und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel - nämlich meine künstlerische Darstellung." Eine überraschende Enthüllung, die sicherlich nicht viele von der Diva erwartet hätten. Seit ihrer Abstinenz bekäme sie mehr Komplimente denn je. Dabei fühlt sie sich in Sachen Sex keineswegs zu kurz gekommen.

Désirée Nick : "Sex ist mühsam"

Die 66-Jährige erklärte weiter, wie sie von bild.de zitiert wird: "Sex ist mühsam, Sex ist zeitraubend und wenn man Sex ernst nimmt, was ich getan habe, bedarf es vieler Vorbereitung und Nachsorge." Nick, die in ihrem Sexualleben keineswegs unterversorgt war und häufig aktiv war, sah Sex immer als etwas Anstrengendes und Zeitaufwändiges an.

Désirée Nick ist jedoch nicht nur für ihre freizügigen Geständnisse bekannt. 1993 schaffte sie mit ihren Soloprogrammen als Entertainerin den Durchbruch in der Berliner Kabarett-Szene. Mit ihrem scharfen Verstand und ihrer direkten Art analysiert sie das Showgeschäft und sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Sei es durch ihre Kritik an Kolleginnen wie Anoushka Renzi wegen ihrer Schönheitsoperationen oder an der Moderatorin Eva Hermann für deren ihrer Ansicht nach veraltete Weltanschauung. Ihr lockeres Mundwerk verhalf ihr 2004 schließlich zum Sieg in der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - holt mich hier raus".