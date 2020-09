Intimfluencer-Hochburg: OnlyFans

W&W nimmt die oft für erotische Inhalte genutzte Paid-Content-Seite OnlyFans unter die Lupe.

Auch Stars bei OnlyFans

Doch auch wenn die Plattform oft einen sexuellen Beigeschmack trägt, stellt der OnlyFans-Betreiber Guy Stokely immer wieder öffentlich klar, dass sich auch Accounts von Comedians, Influencern oder Fitness-Coaches unter die erotischen Profile der sogenannten „Intimfluencer“ mischen. Dennoch scheint es offentsichtlich zu sein, dass das Hauptaugenmerk von OnlyFans auf Erotik und Intimität liegt. Nicht umsonst wird die Plattform im Internet immer wieder mit einer pornografischen Version von Instagram verglichen. Besonders in der Corona-Zeit nahm die Website als Nebeneinkommensquellle Fahrt auf. Auch einige Promis haben den finanziellen Mehrwert erkannt und sind Teil der Community: Darunter unter anderem US-YouTuberin Trisha Paytas, Instagram-It-Girl Caroline Calloway, das deutsche Playmate und Schauspielerin Bella Thorne. Besondere Bekanntheit erlangte OnlyFans durch die Erwähnung in Beyoncés „Savage“-Remix.

Umfrage

Ursula, 22, Dornbirn: „Persönlich habe ich überhaupt keine Erfahrungen mit solchen Plattformen und von OnlyFans höre ich gerade zum ersten Mal. Aus diesem Grund muss ich eher allgemein sprechen: In erster Linie sollte es jedem selber überlassen werden, welche Inhalte er mit wem und auf welcher Plattform teilt – solange es sich nicht um illegale Inhalte handelt, aber das dürfte sich von selbst verstehen. In der heutigen Zeit ist es absolut keine Seltenheit mehr, dass Menschen anderen für Geld intime Fotos oder Videos zuschicken. Was ich jedoch problematisch finde, ist, dass eine Alterskontrolle der betroffenen Person so gut wie unmöglich ist.“