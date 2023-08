Liebesleben mit Betty: Sex- Gespräche

Genauso einfach kann das in der Sexualität auch sein. Vielen Menschen fällt es relativ leicht, über technische Abwicklung von Sexualität zu reden. Über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, fällt hingegen schwer. Vor allem dann, wenn der Verdacht besteht, sie seien außergewöhnlich. Manche mögen es, etwas härter angefasst zu werden, andere überhaupt nicht – das sollte man auf jeden Fall vorher klären. Und wo spricht man am besten über Sex? Am Ort des Geschehens, also im Bett? Auf keinen Fall! Ein solches Gespräch sollte am besten außerhalb der sexuellen Aktion stattfinden. Am besten an einem neutralen Ort und in einer neutralen Situation. Einen Zeitpunkt für das Gespräch zu fixieren kann helfen dabei auch ungestört zu sein. Dabei geht es aber nicht darum, jede Fantasie rauszuhauen, die man hat. Es darf auch Dinge geben, die ich nicht erzähle und ganz für mich behalte. Killerphrasen wie „Das ist ja pervers“ oder „iiieh, wie abartig“ wenn die/der andere einem über ihre/seine Wünsche erzählt, ist mehr als kontraproduktiv, versteht sich. Eine bessere Aussage könnte hier sein: „Da steh ich nicht so drauf“ oder „das kann ich mir nicht vorstellen, das möchte ich nicht“.