Nobelprostituierte Salomé Balthus verrät: So läuft ihr Job beim WEF in Davos ab

Salomé Balthus "nimmt lieber Geld von den Reichen statt von den Armen": Die Nobelprostituierte gibt Einblick in ihre Arbeit beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos.

Bei dem viertägigen Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren diese Woche fast 2700 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt". Im Fokus stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs mit hoher Inflation und Energiekrise, aber auch der Klimawandel. Abseits der Diskussionen mit dabei: Deutschlands wohl bekannteste Prostituierte, dazu Autorin, Kolumnistin und Unternehmerin, Salomé Barthus, mit bürgerlichem Namen Hanna Lakomy.