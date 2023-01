Edelprostituierte beim WEF in Davos mit Waffe bedroht

Die wohl bekannteste Prostituierte Deutschlands, Salomé Balthus, geht derzeit beim Weltwirtschaftsforum WEF im Schweizer Davos ihrer Arbeit nach.

Nachts um 2 mit Waffe bedroht

Auf Twitter gibt sie Einblick in ihre Arbeit. So schreibt Barthus am Montag: "Date in der Schweiz während des WEF bedeutet, nachts um 2 auf dem Hotelflur erst in Pistolenmündungen von Sicherheitsleuten zu schauen - und dann mit ihnen die Giveaway-Pralinen aus dem Restaurant zu teilen und über Reiche zu lästern..." Der Kommentar stößt auf reges Interesse auf der Social Media-Plattform. So will eine Leserin wissen: "Durfte dort einer der Teilnehmer deine Dienste genießen?" Ein anderer meint: "Immerhin bist du nicht als Spionin verhaftet worden." Barthus selbst schreibt: "Wegen dieses Tweets hat mich schon die Schweizer Boulevardpresse angerufen."