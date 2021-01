Causa Matt: "Toast" für Bürgermeister vor dem Rathaus

Die Impf-Causa kommt nicht zur Ruhe: In Feldkirch wurde vor dem Rathaus ein großer Korb voller "Toastbrot" für Stadtoberhaupt Wolfgang Matt abgelegt.

Wer sich zu früh impfen lässt, braucht für den Spott nicht zu sorgen, heißt es seit Bekanntwerden der "Causa Matt" für den Feldkircher Bürgermeister. "Ein Toast auf unseren Bürgermeister" stand nun in Großbuchstaben auf dem riesigen Brotkorb gefüllt mit Backwaren, der vor dem Feldkircher Rathaus abgestellt wurde. Angespielt wird hier auf Matts Sager bei Armin Wolf in der ZiB2: "Ich schmeiße auch kein altes Brot weg, daraus wird Toast gemacht", so erklärte Matt die Verabreichung seiner verfrühten Impfdosis, die andernfalls laut seinen Angaben verfallen wäre.