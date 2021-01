"Schach Matt": So reagiert das Netz auf das Bürgermeister-Interview

Am Dienstag war der Feldkircher Bürgermeister Wolfgang Matt zu Gast in der "ZiB 2" - die Reaktionen auf das Interview fallen unterschiedlich aus.

Am Dienstag veröffentlichten die Vorarlberger Nachrichten einen Artikel, in dem über die fragwürdige Corona-Impfung des Feldkircher Bürgermeisters berichtet wurde. Nach viel Gegenwind wollte sich Matt am Abend in einem "ZiB 2"-Interview mit Armin Wolf rechtfertigen.