Causa Häusle: Emotionaler letzter Prozesstag

Feldkirch - Jetzt fehlt "nur" noch das Urteil. Das ergeht nächsten Donnerstag.

Am Landesgericht Feldkirch ist nun am 20. Tag eindeutig das Ende des großen Häusle-Umweltverfahrens in Sicht. Zusammengefasst ging es beim Prozess um zwei große Themenbereiche: zum einen um das Umweltstrafrecht, zum anderen um nicht abgelieferte Abgaben, also um Finanzstrafrecht.