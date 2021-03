Bürgermeister Matt: Testung der Kinder war großes Thema

Das Warten hat ein Ende – die Ausreisetestpflicht aus dem Leiblachtal wird ausgesetzt. Frank Matt, Bürgermeister von Lochau, im Gespräch mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Die Infektionslage im Leiblachtal habe sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, deshalb gebe es keine Notwendigkeit, die Ausreisetestpflicht zu verlängern, so Landeshauptmann Markus Wallner zur APA. Laut Bürgermeister Matt habe alles gut funktioniert, die Botschaft vom Cluster in Lochau habe er telefonisch erhalten: "Ich wurde telefonisch informiert und bin sogleich zum Volksschulhof gefahren. Dort fand ich viele aufgeregte Eltern vor, ein großes Thema war natürlich die Testung der Kinder", lässt Matt den Tag noch einmal Revue passieren. Nach einem Informationsaustausch hätte sich die Situation aber beruhigt und das Rote Kreuz konnte im Beisein der Eltern die Testung der Kinder durchführen.