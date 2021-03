Leiblachtal: Testpflicht wird nicht verlängert

Weil die Infektionslage im Leiblachtal stabilisiert werden konnte, sieht die Landesregierung keine Notwendigkeit, die Ausreisetestverpflichtung weiter aufrecht zu halten.

Beide erneuern jedoch ihren Appell an die Bevölkerung, von den Testmöglichkeiten auch weiterhin Gebrauch zu machen. Außerdem ersuchen Wallner und Gantner mit Blick auf den steigenden Anteil an Mutationen um äußerste Vorsicht bei Zusammenkünften rund um Ostern.

Die im Hörbranzer Leiblachtalsaal eingerichtete Landes-Teststation als zusätzliche Testinfrastruktur bleibt noch bis Karsamstag (3. April), 22:00 Uhr, geöffnet. Das Testangebot in den Gemeinde-Teststationen in Hörbranz, Lochau, Eichenberg, Hohenweiler und Möggers bleibt weiter aufrecht.

Infektionszahlen gehen zurück

Das schnelle Eingreifen nach dem Anstieg an Corona-Fällen im Leiblachtal habe sich rückblickend als richtige Entscheidung herausgestellt, waren sich Wallner und Gantner einig. "Die Infektionsdynamik konnte deutlich stabilisiert werden, in den letzten Tagen ging die Zahl der aktiv positiv Getesteten sogar zurück, Infektionstendenz also fallend", beschrieb Wallner die aktuelle Situation. Am Mittwoch galten im Leiblachtal noch 102 Personen als Corona-positiv, um 13 weniger als am vergangenen Samstag. In 52 dieser Fälle wurde das Vorliegen der britische Mutation des Coronavirus bestätigt.