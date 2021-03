Bregenz: Rückt die unterirdische Bahn näher?

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003 mit Fokus auf die Seetrasse wird aktualisierte. Die Initiative "mehramsee" sieht die Weichen für eine Bahn-Unterflurlösung gestellt.

Die Bregenzer Stadtregierung hat in der Stadtvertretung eine Überarbeitung der 18 Jahre alten Machbarkeitsstudie für die Unterflurverlegung der Bahn in Bregenz beschlossen. Bis zum 30. Juni soll die vorliegende Studie an die aktuellen Gegebenheiten und neuen städteplanerischen Entwicklungen „Bregenz Mitte“ angepasst werden. Neben der technischen Trassenlösung sollen auch zeitliche und finanzielle Aspekte beleuchtet werden. Die Genossenschaft "mehramsee", die sich für eine Unterflurlösung einsetzt, sieht nun die Weichen für eine Bahn-Unterflurlösung gestellt.

Enger Zeitplan

Am See entlang statt durch den Pfänder

Bemerkenswert am Beschluss der Stadtvertretung sei, so Schlachter, dass nun die Unterflurlösung entlang der gesamten derzeitigen Bahntrasse politisch favorisiert wird. Die in der Studie aus 2003 ausgewiesene Bestvariante sah nämlich die Trassenführung ab dem Bahnhof Bregenz durch den Pfänderhang vor. Zu dieser Vorgabe der Stadtpolitik meint Schlachter, dass die Seetrasse im Zuge der Machbarkeitsstudie bereits umfassend untersucht und als technisch umsetzbar betrachtet worden sei. Mit den neuen großen Stadtentwicklungsprojekten hätten sich im Vergleich zu damals jedoch die Rahmenbedingungen entscheidend geändert. „Um die Entwicklung von Bregenz Mitte, insbesondere der Seestadt und des Seequartiers, nicht zu limitieren, ist es unserer Meinung nach richtig, die Trassenführung am See genauer zu untersuchen beziehungsweise weiterzuverfolgen.“