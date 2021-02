Seestadt und Seequartier: Expertenrunde für "Bregenz Mitte" nimmt Gestalt an

Nach einer Klausur mit Verantwortlichen im Festspielhaus nehmen die Pläne der "Arbeitsgruppe Bregenz Mitte" für eine Neugestaltung von Bahnhof, Seestadt und Seequartier weiter Gestalt an.

„Erstmalig ist es uns gelungen, alle wesentlichen Protagonisten des Themas Seestadt und Seequartier an einen Tisch zu holen", sagt Bürgermeister Michael Ritsch gegenüber VOL.AT. "Dieser Austausch wäre schon lange notwendig gewesen und auch die Teilnehmer der Sitzung waren sehr positiv über dieses Treffen gestimmt. Alle privaten Grundstücksbesitzer, sowie die ÖBB haben uns klare Signale zur Mitarbeit gesendet, weil sie, wie sie selbst sagen, großes Potenzial in unserer neuen Vision sehen. Wir haben nun also einen ersten großen Schritt zu einer nachhaltigen Lösung für dieses Thema getan. Ich freue mich, dass nun endlich Bewegung in diese Sache kommt“, gewährt Bürgermeister Michael Ritsch einen exklusiven Einblick.