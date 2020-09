Bregenzer Seequartier nimmt wieder Gestalt an

Neuer Architekturwettbewerb für mittleres Baufeld ausgerufen. Entstehen soll ein urbanes, modernes Areal im Herzen der Stadt. Mit Möglichkeiten zum Einkaufen, Einkehren, Wohnen oder Arbeiten.

"Die Vorbereitungsarbeiten für den neuen Bregenzer Bahnhof schreiten planmäßig voran, damit nimmt auch die Quartiersentwicklung beim Seequartier weiter Gestalt an", gibt die Pressestelle des Seequartiers am Freitagnachmittag bekannt.

Neue Pulsader für Bregenz

„Wir sind in den Startlöchern für die Umsetzung. Unser Ziel ist es, ein urbanes, modernes Areal mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten entstehen zu lassen – also etwa Einkaufen, Wohnen, Arbeiten, Gastronomie, Freizeit und öffentliche Einrichtungen. Eine urbane Durchmischung soll dabei einen lebendigen, pulsierenden Effekt auf die umliegenden Bereiche der Stadt haben und so einen neuen Stadtteil ermöglichen. Dabei stellt die Mobilitätsdrehscheibe mit Bahnhof, Bus und Fahrrad als zentraler Knotenpunkt in Bregenz gleichsam die Pulsader sowie den Motor des Areals dar“, beschreibt Rhomberg die geplante Quartiersentwicklung.