Neubau Bahnhof Bregenz: ÖBB halten an Plänen fest

Der neue Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch will den Bahnhof weiter ins Zentrum legen und spricht sich auch für eine Unterflurlösung für die Bahn aus. Die ÖBB bleiben indes bei ihren Neubau-Plänen.

Geht es nach dem neuen Stadtoberhaupt, steht dem Bregenzer Bahnhof ein "Zurück an den Start" bevor. Der Machtwechsel im Rathaus hat weitreichende Folgen auch für Großprojekte wie den Bahnhofsneubau. Nach der Angelobung, die bereits am 8. Oktober stattfinden soll, solle an einem Ausstiegsszenario gearbeitet werden, so der SPÖ-Bürgermeister gegenüber den Vorarlberger Nachrichten.