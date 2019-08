Bahnhof-Test: Dornbirn "top", Bregenz "flop"

Bregenz - Der Bregenzer Hauptbahnhof ist beim VCÖ-Bahntest erneut Schlusslicht bei den großen Landeshauptstadt-Bahnhöfen.

Der Bahnhof Dornbirn kommt bei den Fahrgästen gut an. Beim VCÖ-Bahntest wurde der Bahnhof Dornbirn in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte am zweitbesten bewertet. „Die Fahrgäste sind insbesondere mit dem Erhaltungszustand, der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den Fahrrad-Abstellanlagen und der Barrierefreiheit zufrieden“, berichtet VCÖ-Experte Markus Gansterer. In dieser Kategorie liegen auch die Bahnhöfe Bludenz und Feldkirch unter den Top 25.

Bregenz erneut Schlusslicht

Anders bei den großen Bahnhöfen der Landeshauptstädte. Hier wurde der Wiener Hauptbahnhof beim VCÖ-Bahntest von den Fahrgästen am besten bewertet. Silber geht an den Salzburger Hauptbahnhof, Bronze an den Hauptbahnhof Klagenfurt. Schlusslicht ist erneut der Hauptbahnhof Bregenz. Die Fahrgäste bewerten das Gebäude insgesamt, den Erhaltungszustand, Sauberkeit und die Sanitäranlagen nicht gut, berichtet der VCÖ. Auch punkto Barrierefreiheit sehen die Fahrgäste Mängel. „Der fixierte Neubau ist im Interesse der Fahrgäste rasch umzusetzen“, betont VCÖ-Experte Gansterer.

Am Dienstag präsentierte die Initiative "Mehr am See" ihre Vision von der Gestaltung der Bahnstrecke bei Bregenz:

Vorarlberger mit Bahnhöfen grundsätzlich zufrieden

Insgesamt bewerten Vorarlbergs Fahrgäste ihre Abfahrtsbahnhöfe überwiegend positiv. Drei Viertel sind mit der Erreichbarkeit ihres Bahnhofs mit öffentlichen Verkehrsmitteln zufrieden. Sechs von zehn bewerten die Sicherheit, Sauberkeit und den Erhaltungszustand des Bahnhofs positiv. Den größten Verbesserungsbedarf sehen die Fahrgäste bei den Warteräumen und Aufenthaltsbereichen. Auch die Sanitäranlagen sind zu verbessern. Jeder fünfte Fahrgast ist mit der Anzahl der Pkw-Parkplätze unzufrieden.

Aber die überwiegende Mehrheit der Vorarlberger Fahrgäste kommt ohnehin autofrei zum Bahnhof. Jeweils ein Drittel kommt mit dem Öffentlichen Verkehr und zu Fuß, weitere zwölf Prozent mit dem Fahrrad, das ist der höchste Anteil im Bundesländer-Vergleich, macht der VCÖ aufmerksam. Bei den Fahrrad-Abstellplätzen gibt es Verbesserungsbedarf. Zehn Prozent aller Fahrgäste sind mit der Anzahl der Fahrrad-Abstellplätze unzufrieden.

Landeshauptstadt-Bahnhöfe

Wien Hauptbahnhof Salzburg Hauptbahnhof Klagenfurt Hauptbahnhof St. Pölten Hauptbahnhof Graz Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof Innsbruck Hauptbahnhof Wien Westbahnhof Bahnhof Wien Meidling Bregenz Hauptbahnhof

Die besten Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte

Bahnhof Spittal an der Drau Bahnhof Dornbirn Wels Hauptbahnhof Bahnhof Tulln Bahnhof Bruck an der Mur Bahnhof Wörgl Bahnhof Knittelfeld Bahnhof Landeck-Zams Bahnhof St. Valentin Bahnhof Attnang-Puchheim