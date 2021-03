Leiblachtal, Arbeitszeiten und Gewalt unter Häftlingen

Bürgermeister Frank Matt, ÖGB-Vorsitzender Reinhard Stemmer und Kriminalsoziologin Veronika Hofinger heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Das Warten hat ein Ende – die Ausreisetestpflicht aus dem Leiblachtal wird heute Nacht um 24 Uhr ausgesetzt. Die Infektionslage habe sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, deshalb gebe es keine Notwendigkeit, die Ausreisetestpflicht zu verlängern, so Landeshauptmann Markus Wallner zur APA. Frank Matt (die Grünen), Bürgermeister von Lochau heute dazu im Gespräch mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE" um 17 Uhr.