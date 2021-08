Bregenz: Regenbogen-Bank im Bodensee versenkt

Nach dem Angriff auf eine LGBTIQ-Gruppe in Bregenz nimmt der Vandalismus gegen LGBTIQ weiter zu, kritisiert der Verein GoWest.

Regenbogen-Bank im See versenkt

Diese Gewalttat markiere einen neuen Höhepunkt der bisher bekannt gewordenen Aggression gegen LGBTIQ-Personen in Vorarlberg, so GoWest. Im Frühjahr dieses Jahres wurden mehrere Regenbogenflaggen gestohlen und angezündet, ein Schutzweg in Regenbogenfarben wurde beschmiert, nun wurde noch eine Regenbogen-Sitzbank in Bregenz in den Bodensee geworfen.