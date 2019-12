Bludenzer Vizebürgermeister fordert Verkehrsgipfel

Nach den Staus und Überlastungen durch den Ausweichverkehr der letzten Tage fordert der Bludenzer Vizebürgermeister Mario Leiter rasch einen Verkehrsgipfel des Landes.

"Schnelles Handeln" fordert Mario Leiter (SPÖ) angesichts der Stau- und Verkehrssituation in den Gemeinden Bludenz, Bings, Braz, sowie der Region Klostertal und Montafon. In den letzten Tagen führte der Ski- und Reiseverkehr in den Morgenstunden und am Vormittag zu massiven Stauungen und Belastungen durch den resultierenden Ausweicheverkehr.