Skifahrer sorgen für Stau im Frühverkehr in Vorarlberg

Am Montag lockte ein herrlicher Skitag viele Sportler in die Berge. Das machte sich am Morgen vor allem auf den Straßen bemerkbar.

Wo es staut

Kurz vor 8 Uhr gab die Polizei folgende Staumeldungen heraus:

Stau: Bregenz Richtung Arlberg Ausfahrt Bludenz-Montafon, starkes Verkehrsaufkommen zu erwarten zwischen Ausfahrt Bludenz Bürs und Abfahrt Bludenz Montafon

In Dornbirn staut es sich schon vor dem Achraintunnel Richtung Bregenzerwald. Der stockende Verkehr zieht sich bis Mellau.

Auch auf dem Weg zum Bödele Richtung Schwarzenberg kommen Sie nur stockend voran.