Abfahrverbot für Bludenz: Das sagt Vizebürgermeister Mario Leiter

Die Bludenzer Stadtvertretung lässt das geforderte Abfahrverbot prüfen. Vizebürgermeister Mario Leiter verrät im Talk seine Sicht und erklärt, was ein Abfahrverbot für Bludenz bedeuten würde.

Unglaublich viel Resonanz

Man habe auch die Befristung für den Antrag aufgehoben und wolle jetzt auf eine Dauerlösung hinarbeiten, so der Vizebürgermeister. "Natürlich war der Anlass auch die Baustelle", gibt er an. Man müsse hier mit einer Temporeduktion rechnen und damit, dass der ein oder andere über die Landstraßen ausweichen wolle. Die Abfahrverbote zu erwirken und dementsprechend umzusetzen, sei jetzt das Ziel, Quell- und Anrainerverkehr wolle man aber weiter zulassen.

Stau soll auf A14 bleiben

Der Stau solle sich künftig nur auf die A14 konzentrieren und nicht auch noch auf den Stadtverkehr verlagern. In Bludenz komme es derzeit zu Staubildungen vom Kreisverkehr an der L190 bis zur Autobahnauffahrt, was besonders für Einsatzfahrzeuge problematisch sei. Er könne zwar nur für Bludenz reden, es gebe aber auch "unglaublich viel und hohe Resonanz" - besonders aus dem Klostertal. Man müsse das Abfahrverbot ausdehnen, dem Land vorschlagen, es von Nenzing bis hin zu Wald am Arlberg zu prüfen. Es gelte, nicht nur den Antrag zu stellen, sondern auch gleichzeitig für die gesamte Region etwas Nachhaltiges zu entwickeln.