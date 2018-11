Beste Arbeitgeber Vorarlbergs: Bömag Installationen gewinnt Sonderkategorie

Die Arbeiterkammer Vorarlberg und VOL.AT haben sie bereits zum sechsten Mal gesucht und gefunden: die „Besten Arbeitgeber Vorarlbergs“.

Mehr als 120 Unternehmen wurden für diese Auszeichnung angemeldet. Sieger gab es in fünf von der Firmengröße abhängigen Kategorien und der Sonderkategorie „Unternehmen mit der besten Unternehmenskultur“.

Der Award zeichnet sich dadurch aus, dass Firmen einzig und allein von ihren Angestellten und Arbeitern angemeldet und anschließend bewertet werden können. „Die Helden hinter den Gewinnern und den nominierten Unternehmen sind also die Mitarbeiter“ fasst es Georg Burtscher – Geschäftsführer von Russmedia Digital – in einem Satz zusammen.

Am Mittwochabend war es dann soweit und die Awards zum „Besten Arbeitgeber Vorarlbergs 2018“ wurden im feierlichen Rahmen in der Arbeiterkammer Vorarlberg in Feldkirch verliehen.