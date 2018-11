"Bester Arbeitgeber Vorarlbergs": Easy Drivers Breuss

In der Kategorie 11 bis 50 MitarbeiterInnen ging der Award an die Fahrschule EASY DRIVERS BREUSS in Bludenz, deren Mitarbeiter die Firma nominiert und durch ihre Abstimmungsergebnisse auf Position 1 gebracht hatten.

Das sind Vorarlbergs Top 5 Die vier weiteren Gewinner, die sich über die Auszeichnung freuen dürfen, sind die Volkshochschule Bregenz, die APS GmbH in Götzis und Dornbirn, die Pichler Rechtsanwalt GmbH in Dornbirn sowie die Panto Outdoor Sportbekleidung in Hard, wobei Letztere in der Sonderkategorie „Unternehmen mit der besten Unternehmenskultur“ auch noch den vierten Platz erringen konnte. Herzlichen Glückwunsch!

