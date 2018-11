NIGGBUS GmbH zum zweiten Mal "Bester Arbeitgeber"

Bereits 2017 konnte das Busunternehmen die Abstimmung in der Kategorie 51 bis 100 MitarbeiterInnen für sich entscheiden. Durch den erneuten Einsatz ihrer zufriedenen Mitarbeiter ging der Pokal auch in diesem Jahr wieder nach Rankweil.

Das sind Vorarlbergs Top 5

„Bester Arbeitgeber Vorarlbergs“ dürfen sich auch die vier weiteren Gewinner – die Dorfelektriker Mittelberger GmbH in Götzis, die Metzler GmbH & Co. KG in Röthis, die KSW Elektro- und Industrieanlagenbau GmbH in Feldkirch und die HENN GmbH & Co. KG in Dornbirn – von jetzt an mit Stolz nennen. Herzlichen Glückwunsch!