Alex’s Malerkiste ist "Bester Arbeitgeber Vorarlbergs"

Neben der Sonderkategorie wurde in fünf weiteren - von der Firmengröße abhängigen - Kategorien Vorarlbergs bester Arbeitgeber gesucht. Bei den Kleinunternehmen hatte Alex’s Malerkiste die Nase vorn.

Der Dafinser Betrieb konnte in der Kategorie 5 bis 10 MitarbeiterInnen das Siegertreppchen erklimmen – und durfte sich darüber hinaus auch noch über den dritten Platz in der Prestige-Kategorie „Unternehmen mit der besten Unternehmenskultur“ freuen. Ein Erfolg auf ganzer Linie!

Das sind Vorarlbergs Top 5

Darauf, dass ihre Mitarbeiter in ihnen „Beste Arbeitgeber Vorarlbergs“ sehen, dürfen auch die anderen vier Gewinner – Optik-Uhren-Schmuck Baldauf in Götzis, die Bäckerei Rheinberger in Laterns, die Hager Plan GmbH in Schoppernau und die Immobilien Reimann GmbH in Dornbirn – stolz sein. Herzlichen Glückwunsch!