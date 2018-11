Die Getzner Textil AG ist „Bester Arbeitgeber“

Bei den Großunternehmen mit über 300 MitarbeiterInnen konnte sich die Getzner Textil AG in Bludenz durchsetzen. Die 980 in Vorarlberg Beschäftigten sorgten mit ihrem Voting dafür, dass ihre Firma auf dem Siegertreppchen ganz oben landete.

Das sind Vorarlbergs Top 5

Die vier weiteren Gewinner, die sich über den Award „Bester Arbeitgeber Vorarlbergs“ freuen dürfen, sind die Flatz GmbH in Lauterach, die Hilti & Jehle GmbH in Feldkirch, die Hypo Vorarlberg und die Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG in Nüziders und Rankweil. Herzlichen Glückwunsch!