Dorf-Installationstechnik GmbH holt zum 3. Mal den Siegerpokal!

Nach 2016 und 2017 konnte die Dorf-Installationstechnik GmbH auch in diesem Jahr wieder in der Kategorie 101 bis 300 MitarbeiterInnen überzeugen. Die Angestellten wählten ihr Unternehmen erneut auf Platz 1 und machten damit das Triple komplett.

Das sind Vorarlbergs Top 5

Zusammen mit ihren für das hervorragende Ergebnis verantwortlichen Mitarbeitern, dürfen sich auch die vier weiteren Gewinner – die Inhaus Handels GmbH in Hohenems, die LTW Intralogistics GmbH in Wolfurt, die Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. in Bregenz und Dornbirn sowie die Etiketten Carini GmbH in Lustenau – freuen. Herzlichen Glückwunsch!