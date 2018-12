April 2018: Die meistgelesenen Vorarlberg-Artikel auf VOL.AT

Der Bericht über ein retuschiertes Bild mit Wallner und Kurz interessierte die VOL.AT-Leser im April am meisten. Ebenfalls von Interesse war die Miss Vorarlberg Wahl sowie die Berichterstattung über schwere Unfälle und den Rücktritt von Erich Schwärzler.

Noch in diesem Jahr will Bundeskanzler Sebastian Kurz die Arbeitszeitflexibilisierung verwirklichen. Deshalb wurde er von ÖGB-Landeschef Norbert Loacker attackiert. Laut Loacker ist diese Reform eine “bodenlose Frechheit”. Mehr lesen…

Die Brauerei Fohrenburg konnte jetzt den Traum aller Bergliebhaber erfüllen. Als erste Brauerei weltweit hat es Fohrenburger geschafft, eine Bier-Zapfanlage in einen Klettersteig zu integrieren. Mehr lesen…

Kletterer können in luftiger Höhe jetzt ein kühles Bier genießen.

Kletterer können in luftiger Höhe jetzt ein kühles Bier genießen. ©VOL.AT/Steurer

Kletterer können in luftiger Höhe jetzt ein kühles Bier genießen. ©VOL.AT/Steurer

7. Großeinsatz in Koblach – Wohnhaus in Flammen

Am 25. April stand der Dachstuhl eines Wohnhaus in Koblach in Flammen. 90 Feuerwehrleute waren im Einatz. Mehr lesen…