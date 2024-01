43 Euro für ein Schnitzel: Dieser Nobel-Wirt muss die Preise massiv erhöhen!

Spitzenrestaurant erhöht Schnitzelpreis auf 43 Euro – Gastronom erklärt den Hintergrund.

Diese Ankündigung sorgt in der Gourmet-Szene für Aufsehen: Das renommierte Restaurant Nobelhart & Schmutzig in Berlin kündigte bereits zum Jahresende eine deutliche Preiserhöhung an. Unter anderem soll das beliebte Schnitzel jetzt für stolze 43 Euro serviert werden. Diese Entscheidung löste eine breite Diskussion aus, besonders auf sozialen Netzwerken.