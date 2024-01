Hier gibt es 18 verschieden Sorten Leberkäse und wir verraten Dir, was als Nummer 19 geplant ist: Das wirst Du nie erraten

Seit Herbst 2023 gibt es in Höchst einen neuen Food-Spot. Bei "King Leberkäse" ist der Name Programm. Das Lokal ist spezialisiert auf Leberkäse und hat ganz unterschiedliche Sorten im Angebot.

"King Leberkäse" im Postweg 2 in Höchst. ©VOL.AT/Mayer

Leberkäse ist das Österreichische Fast Food schlechthin. Das weiß auch Saša Todorović. Er hat in Höchst sein Lokal "King Leberkäse" eröffnet. Bei ihm gibts verschiedene Geschmacksrichtungen, wobei der klassische Leberkäse immer die Grundlage bildet. Mittlerweile gibt es ganze zwölf Sorten vom klassischen Leberkäse vom Schwein, dazu kommen vier bis sechs auf Putenfleisch-Basis. Das Lokal gibt es seit September 2023. Bei den Kunden komme das Konzept sehr gut an, so Todorović.

Chef Saša kam die Idee, verschiedene Geschmacksrichtungen anzubieten. ©VOL.AT/Mayer

Aktuell gibt es rund 18 Leberkäse-Kombinationen. ©VOL.AT/Mock

Zwei Brötle mit Kässpätzle-Leberkäse und Knoblauchsauce. ©VOL.AT/Mayer

"Käsespätzle ist die Nummer 1 bei uns"

Es gibt Leberkäse mit Käse, aber auch mit Ananas oder Pizzageschmack. Die Vorarlberger haben ganz klare Lieblinge: "Der beste, also der Favorit ist Käsespätzle und danach kommt gleich Käse-Speck-Zwiebel", informiert Saša Todorovic gegenüber VOL.AT. Nicht so oft bestellt werde beispielsweise die Sorte mit Champignons oder mit Cashewnüssen. Der Leberkäse mit Nüssen ist aktuell der Favorit des Chefs, wie er meint. Der Leberkäse kann im Brötle bestellt werden, man kann ihn aber auch am Stück kaufen. Es gibt Hausbrot, Spezial-Ciabatta und Semmel. Auch eine Haus-Knoblauchsauce und verschiedene Toppings wie Essiggurken, Röstzwiebeln oder Maischips werden angeboten.

Auch Chashew- oder Mexico-Leberkäse gibt es. ©VOL.AT/Mayer

Auch verschiedene Toppings und Saucen gibt es. ©VOL.AT/Mayer

Auch verschiedene Getränke und Donuts werden geboten. ©VOL.AT/Mayer

"Lebab" als Internet-Sensation

In sozialen Medien fällt "King Leberkäse" durch Videos zum sogenannten "Lebab" auf. Das ist der erste Leberkäse-Kebap im Ländle. Die Idee sei ihm und seinem Sohn gekommen. "Warum nicht einen Lebap machen?", fragten sie sich. Es gibt die Kreation mit Pute oder mit Schwein. Wie der Kebap kommt sie im speziellen Hausbrot daher. Dazu werden hausgemachte Saucen und Beilagen angeboten. "Er wurde schon getestet. Intern haben wir einen Probelauf gemacht und der war sehr gut", meint Saša Todorovic im VOL.AT-Gespräch. Wer den Lebab probieren will, muss sich noch etwas gedulden: "So ungefähr Mitte Februar kommt er dann", verrät er.

So sieht der Lebab aus. ©King Leberkäse

Video: Das ist King-Leberkäse in Höchst

Denis und Kevin sind überzeugt von King Leberkäse. ©VOL.AT/Mayer

"Alles schmeckt super"

Denis und Kevin sind große Leberkäsefans. "Wir haben viele schon probiert, aber der ist wirklich der Hammer", sind sich die Zwillinge einig. "Man kanns wirklich nur empfehlen." Schon die vielen verschiedenen Sorten waren einen Versuch wert. Die Brüder haben auch jeweils einen Favoriten: Kässpätzle und Tomaten-Mozzarella. "Alle schmecken super", ergänzen sie. Und auch VOL.AT-Redaktionstrainee Paloma testete den Kässpätzel-Leberkäse. "Absolut der Hammer. Er schmeckt wirklich gut. Diese Kombination, die kennt man nicht, aber es ist richtig lecker", lautet ihr Fazit.

Paloma ist ebenfalls ein Fan des Kässpätzle-Leberkäses. ©VOL.AT/Mayer

Video: Das ist der Leberkäs-Kebap

