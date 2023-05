10 Tipps: Hier gibt es noch ein leckeres und günstiges Wiener Schnitzel

Hier gibt's noch ein günstiges Schnitzel in Vorarlberg

10. Schnitzel Bär in Hohenems und Dornbirn

Im "Schnitzel Bär" in Dornbirn erwarten Sie eine Vielzahl von Schnitzelgerichten zu erschwinglichen Preisen. Das Angebot reicht von einem großzügigen Schnitzel für nur 12,90 Euro ("für Bärenstarke"), über das Bärenschnitzel in mittlerer Größe für 8,30 Euro , bis hin zum Pezibär, einem kleinen Schnitzel für 6,70 Euro .

9. Schnitzel Stoba Vandans

Die Schnitzel Stoba in Vandans hat sich auf die Kunst der Zubereitung von köstlichen Schnitzelgerichten spezialisiert hat. Hier können Sie eine Vielzahl von Schnitzelvariationen genießen, von klassischen Schnitzeln nach Wiener Art bis hin zu Spezialitäten wie dem Wiener Schnitzel XXL mit etwa 500 Gramm Fleisch. Egal ob vom Schwein oder der Pute, die Schnitzel werden unter anderem mit knusprigen Pommes Frites serviert. Die Schnitzel Stoba bietet auch eine Mickey Mouse Teller-Option um 8,90 Euro für Kinder an, damit auch die kleinen Gäste ihre Schnitzelportion genießen können. Die Preise liegen beim "Wiener" zwischen 12,80 Euro für eine kleine Portion und 15,90 Euro für eine große Portion.

8. Stögi's Restaurant in Hard

In Stögi's Restaurant wird das klassische Wiener Schnitzel vom Schwein mit knusprigen Pommes Frites serviert. Das Restaurant bietet sowohl kleine als auch große Portionen des Schnitzels zu einem Preis von 12,90 Euro an. Für die kleinen Gäste gibt es den beliebten Mikey Mouse Teller, der Kinderwiener mit Pommes Frites zum Preis von 7,90 Eurobeinhaltet.

Die meisten Gäste schätzen die gute Küche im Stögi's Restaurant und empfehlen es gerne weiter. Besonders hervorgehoben werden die freundliche Bedienung und das angenehme Ambiente. Viele genießen es, im schönen Biergarten mit Blick auf die Berge zu sitzen und dabei leckeres Essen und erfrischende Getränke zu genießen. Die Portionen werden als üppig und geschmackvoll beschrieben, was sicherlich dazu beiträgt, dass die Gäste gerne wiederkommen.