Top bewertet: Indische Restaurants in Vorarlberg

Von Dornbirn über Feldkirch bis Bludenz: Wer indische Küche liebt oder versuchen möchte, sollte hier mal reinschauen.

Wenn den Duft von Curry in der Nase kitzelt und der Duft von frisch gebackenem Naan in der Luft liegt, dann ist man in einem Restaurant mit indischer Küche.

Wer gute indische Küche in unseren Breitengraden genießen will, muss nicht gleich einen Indientrip planen oder nach Berlin oder London fliegen - auch im Ländle gibt es hervorragende indische Restaurants.

Masala Kitchen – Authentische indische Küche in Dornbirn

Das Masala Kitchen ist ein authentisches indisches Restaurant, das sich in der Bildgasse 1 in Dornbirn befindet. Mit 4,6 Sternen auf Google und begeisterten Kundenbewertungen hat sich das Restaurant schnell als ein beliebter Ort für Liebhaber der indischen Küche etabliert. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag, wobei das Restaurant montags geschlossen ist.

Speisen und Getränke: Das Masala Kitchen bietet eine vielfältige Auswahl an indischen Spezialitäten, darunter Pakora, Naan Brot und Butter Chicken. Jedes Gericht wird frisch zubereitet und verwendet authentische Zutaten, um den Geschmack Indiens nach Vorarlberg zu bringen. Die Gäste können aus einer breiten Palette von Vorspeisen, Hauptgerichten und Beilagen wählen, die sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier zufriedenstellen werden.

Was die Gäste lieben: Die Besucher des Masala Kitchen sind besonders begeistert von der Authentizität und Qualität der Speisen. Viele Gäste, die schon in Indien waren, bestätigen, dass die Gerichte im Masala Kitchen denen in Top-Restaurants in Indien nahekommen. Die Atmosphäre des Restaurants wird ebenfalls gelobt, da es gemütlich ist und die Gäste während ihres Aufenthalts in eine andere Welt entführt. Der Service wird als freundlich und zuvorkommend beschrieben, wodurch sich die Gäste willkommen und gut betreut fühlen.

Was die Gäste nicht lieben: Einige Kritikpunkte, die von den Gästen angesprochen wurden, betreffen das Ambiente und die Preise. So wird die Inneneinrichtung im unteren Geschoss als verbesserungswürdig empfunden und die Preise als etwas überteuert bezeichnet. Des Weiteren wird empfohlen, eine Reservierung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass man einen Platz bekommt, da das Restaurant oft voll ist. Die Parkplatzsituation vor dem Lokal könnte ebenfalls verbessert werden.

Fazit: Das Masala Kitchen ist eine ausgezeichnete Wahl für Liebhaber der indischen Küche oder für diejenigen, die ein neues kulinarisches Erlebnis suchen. Trotz kleinerer Kritikpunkte, wie dem Ambiente im unteren Geschoss und den Preisen, überwiegt die Zufriedenheit der Gäste mit dem authentischen Geschmack und der freundlichen Atmosphäre. Eine Reservierung ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass man in diesem beliebten Restaurant einen Platz bekommt.

Restaurant Sangam Wok & Curry

Das Restaurant Sangam Wok & Curry ist ein beliebtes Ziel für Liebhaber der indischen Küche in Vorarlberg. Das Sangam Wok & Curry eine beeindruckende Auswahl an indischen Gerichten, die sowohl Fleischliebhaber als auch Vegetarier begeistern.

©Google

Was wird serviert? Das Sangam Wok & Curry bietet eine große Auswahl an authentischen indischen Gerichten. Die Speisekarte enthält Klassiker wie Chicken Palak, Shek Kabab, Panneer Kulcha und Lammgerichte. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an vegetarischen Optionen. Das berühmte Naanbrot des Restaurants ist ein absolutes Muss.

Was lieben die Leute? Die Gäste schätzen besonders das authentische und köstliche Essen im Sangam Wok & Curry. Die frischen und schmackhaften Gerichte werden oft als "Geschmacksexplosionen" beschrieben. Die freundliche und aufmerksame Bedienung trägt zur positiven Erfahrung bei, wobei der persönliche Service durch das Eigentümerpaar hervorgehoben wird. Das Ambiente im Restaurant, obwohl in einem alten österreichischen Gasthaus gelegen, hat durch spezielle Details einen fernöstlichen Touch erhalten.

Was mögen die Leute nicht so? Einige Gäste empfinden die Portionen als klein und die Preise als etwas hoch. Der gemischte Salat wurde kritisiert, da er nicht angeboten wird und der Gurkensalat mit Zucker angemacht ist. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Inneneinrichtung, die als spartanisch beschrieben wird. Die Parkplatzsuche kann aufgrund der Baustelle am Hauptbahnhof manchmal etwas aufwändig sein. Der Chef wird als recht unfreundlich beschrieben, während seine Frau sehr freundlich ist.

Fazit: Das Sangam Wok & Curry bietet eine hervorragende indische Küche, die von Gästen für ihre Qualität und Authentizität geschätzt wird. Trotz einiger Kritikpunkte ist das Restaurant eine ausgezeichnete Wahl für alle, die in der Region ein exquisites indisches Essen genießen möchten.

Samandar - indische & orientalische Küche

Indisches Essen ist bekannt für seine kräftigen Aromen und Gewürze, die den Gaumen verzaubern und die Sinne wecken. Wer auf der Suche nach einem guten indischen Restaurant ist, kann auch das Samandar besuchen. Das Restaurant befindet sich in der Rappenwaldstraße 23A in Feldkirch und hat eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen auf Google und 4,5 Punkten von 5 bei 57 Bewertungen auf TripAdvisor erreicht. Es ist damit an Nummer 12 bei ingesamt 64 bewerteten Restaurants in Feldkirch. Hier ist, was Sie über das Restaurant Samandar wissen sollten.

©Google

Was das Restaurant serviert: Das Restaurant Samandar bietet eine große Auswahl an indischen Gerichten, darunter vegetarische und vegane Optionen. Auf der Speisekarte finden Sie traditionelle Gerichte wie Samosas, Tandoori Chicken, Lammkorma, Chicken Tikka Masala, Chana Masala und vieles mehr. Sie können auch verschiedene Beilagen wie Naan, Reis und Raita bestellen. Die Portionen sind großzügig und das Essen wird immer frisch zubereitet.

Was die Gäste lieben: Die Gäste von Restaurant Samandar loben vor allem das ausgezeichnete Essen und den freundlichen Service. Aleksandar Drinic schreibt: "Bestes indisches Restaurant wo ich bis jetzt war. Ausgezeichnetes Essen, sehr netter Chef, tolles und sehr freundliches Personal, Preis-Leistungs-Verhältnis top." Auch Lars Geiger ist begeistert und schreibt: "Sehr gutes indisches Essen mit einem Wirt der auf Spezialwünsche toll eingeht!".

Was die Gäste nicht lieben: Einige Gäste bemängeln jedoch die lange Wartezeit auf ihr Essen. Désirée Gmeiner schreibt: "Mussten über 1 Stunde aufs Essen warten, während Leute die nach uns kamen aber die Besitzer kannten schon fertig waren bevor wir überhaupt was bekamen." Ein anderer Gast, der unter dem Namen Alpensoft auf TripAdvisor schreibt, bemängelt, dass das Fladenbrot nicht serviert wurde und es erst 10 Minuten nach Beendigung des Essens angeboten wurde. Was man aber auch erwähnen muss, ist, dass die Betreiber auf Google-Rezenssionen schnell eingehen und auch antworten.

Fazit: Das Samandar ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie indisches Essen in Vorarlberg genießen möchten. Das Essen ist authentisch und lecker, der Service ist freundlich und aufmerksam und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fair. Wenn Sie also Lust auf ein gutes indisches Essen haben, sollten Sie das Restaurant Samandar auf jeden Fall besuchen.

Taj Mahal in Bludenz

Das Taj Mahal Restaurant in Bludenz ist eine Top-Adresse für Liebhaber indischer und afghanischer Küche. Mit einer Bewertung von 4,5 Punkten bei Tripadvisor und Google und einer Vielzahl begeisterter Gäste ist es ein echtes Muss für jeden Feinschmecker.

©Google

Speisenangebot: Das Taj Mahal Restaurant bietet eine vielfältige Auswahl an indischen und afghanischen Gerichten, die jeden Gaumen erfreuen. Die Speisekarte reicht von klassischen Currys, Lamm- und Rindfleischgerichten bis hin zu vegetarischen Optionen. Auch die Vorspeisen, wie die afghanischen Maultaschen Ashak und Mantu, sind ein echtes Highlight.

Was die Gäste lieben: Die Gäste schätzen vor allem die frische Zubereitung und den ausgezeichneten Geschmack der Speisen. Die harmonische Dosierung der Gewürze und die verschiedenen Fleischgerichte in unterschiedlichen Soßen werden besonders gelobt. Auch die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit des Personals sowie die gemütliche Atmosphäre und das ansprechende Interieur des Restaurants stoßen auf große Begeisterung.

Was die Gäste nicht so lieben: Einige Gäste empfanden das Fleisch bei manchen Gerichten als etwas trocken, insbesondere beim Hühnchen. Daher wird empfohlen, eher Lamm- oder Rindfleisch zu wählen, da diese saftiger sind. Die Einrichtung, die Bilder vom Taj Mahal, aber auch eine Flamenco-Tänzerin und andere nicht indische oder afghanische Motive zeigt, kann gewöhnungsbedürftig sein. Jedoch wird dies eher als lustiges Detail und nicht als störend empfunden.

Fazit: Das Taj Mahal Restaurant Bludenz ist eine hervorragende Wahl für alle, die authentische indische und afghanische Küche in Vorarlberg genießen möchten. Mit einer exzellenten Speisenauswahl, freundlichem Personal und einer gemütlichen Atmosphäre ist es ein echter Geheimtipp nahe VAL Blue. Lassen Sie sich dieses kulinarische Erlebnis nicht entgehen!

Ariana in Thüringen

Im Herzen von Thüringen, Vorarlberg, finden Sie das Restaurant Ariana. Mit hervorragenden Bewertungen, wie 4,5 Punkten von 5 auf Tripadvisor und 4,7 von 5 Sternen auf Google, befindet sich das Lokal in der Walgaustraße 5, 6712 Österreich. Lassen Sie uns einen Blick auf das vielfältige kulinarische Angebot und die Besonderheiten des Restaurants werfen.

©Google

Welche Speisen werden serviert: Das Ariana bietet eine breite Palette an indischen Gerichten an, die von traditionellen Currys über Vorspeisen bis hin zu köstlichen Beilagen reichen. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei, von milden bis hin zu tränentreibend scharfen Speisen, vegetarischen Optionen und Fleischgerichten mit Huhn, Lamm und Kalb. Die Speisen werden stets frisch zubereitet und ansprechend serviert, wobei der Reis und das Naan-Brot eine perfekte Ergänzung darstellen.

Was die Gäste lieben: Die Gäste des Restaurant Ariana schätzen insbesondere die Qualität und den Geschmack der Speisen. Das "beste Curry in Vorarlberg" und die köstlichen Vorspeisen erhalten viel Lob. Auch der freundliche und zuvorkommende Service sowie das gemütliche Ambiente werden von den Besuchern hervorgehoben. Zudem überzeugt das Ariana durch seine große Auswahl an Gerichten für Vegetarier und Fleischesser gleichermaßen.

Was die Gäste nicht so sehr mögen: Obwohl das Restaurant Ariana insgesamt sehr gute Bewertungen erhält, gibt es einige Kritikpunkte. Einige Gäste empfinden das Essen als etwas teuer, allerdings betonen sie, dass die Qualität und der Geschmack jeden Cent wert sind. Zudem wurden in einigen Fällen längere Wartezeiten bemängelt, die jedoch bei frisch zubereiteten Speisen und einer Reservierung im Voraus als angemessen empfunden werden. Es ist also ratsam, im Voraus einen Tisch zu reservieren, um dem Gastgeber die Möglichkeit zu geben, sich auf Ihren Besuch einzustellen und die Wartezeit zu verkürzen.

©Google

Fazit: Das Restaurant Ariana in Thüringen, Vorarlberg, ist eine ausgezeichnete Wahl für Liebhaber der indischen Küche. Mit einer vielfältigen Speisekarte, die sowohl Vegetarier als auch Fleischesser begeistert, und einem gemütlichen Ambiente, in dem Sie sich sofort wohlfühlen werden, bietet das Ariana ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse. Die freundlichen und zuvorkommenden Mitarbeiter sorgen dafür, dass Sie sich jederzeit gut aufgehoben fühlen. Beachten Sie jedoch die etwas höheren Preise und eventuelle Wartezeiten, die durch frisch zubereitete Speisen entstehen können. Mit einer Reservierung im Voraus können Sie diesen Aspekten entgegenwirken und einen unvergesslichen Abend im Ariana genießen. Was Sie noch wissen sollten: Das Restaurant Ariana gibt es auch in Sulz, wo afghanisch-indische Speisen angeboten werden.

Indische Hauptstadt in Vorarlberg

Übrigens ist die Feldkirch ein Pflaster, wo indische Küche offensichtlich besonders geschätzt wird. Feldkirch ist die heimliche indische Hauptstadt in Vorarlberg. In der Montfortstadt gibt es nicht weniger als drei Restaurants, die indische Küche anbieten.

