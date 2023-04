Die 12 beliebtesten Lokale in der Dornbirner Innenstadt

Im Herzen von Dornbirn gibt es unterschiedlichste Gasthäuser, Imbisse und Restaurants.

Ob Pizza, Hausmannskost, Burger oder Kebap – in Dornbirn findet jeder hungrige Gast das richtige Lokal.

Hier gibt es eine Auswahl, der zwölf besten Restaurants und Lokale in Dornbirn.

1. Isola Capri

Das Lokal "Isola Capri" in Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Feine Pasta und Pizza.

"Die Pizza ist augezeichnet", meint ein Gast. ©VOL.AT/Mayer

Eine gemütliche Pizzeria in der Innenstadt

Über das Lokal: In der Pizzeria Isola Capri speist man fein. Von Gästen gab es für das Lokal fünf Sterne. Auf Vorbestellung kann auch orientalisch gespeist werden, was bei den Besuchern gut ankommt.

Nicht verpassen sollte man eindeutig die Pizzen: "Das Essen schmeckt sehr gut und die Pizza ist ausgezeichnet", schreibt ein User. Für einen Gast ist das Lokal gar die beste Pizzeria in ganz Vorarlberg.

Adresse: Franz-Michael-Felder-Straße 6 in Dornbirn (ehemaliges Café Dietl)

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 11:30 - 13:30 Uhr und 17 - 19 Uhr

2. Gasthaus Gemsle

Das Gemsle in der Dornbirner Innenstadt. ©VOL.AT/Mayer

Käsknöpfle im Gemsle.

Auch der Gastgarten ist einen Besuch wert. ©VOL.AT/Mayer

Gutbürgerliche Küche und heimeliges Ambiente

Über das Lokal: Ein geschichtsträchtiges Haus mit heimeligem Ambiente in Dornbirn. Bewertet wird es von Gästen mit fünf vollen Sternen. Ob Mittagsmenü oder à la carte: Die ausgezeichnete Küche des Gasthauses kommt bei Gästen super an.

Nicht verpassen sollte man laut Gästen den Zwiebelrostbraten Alt-Montafon mit Kässpätzel: "Diese Kombination ist einfach faszinierend und schmeckt hervorragend!", meint ein Gast. "In der Speisekarte findet jeder etwas, das seinen Geschmack trifft, vom klassischen Schnitzel über feine Steaks zu raffinierten Maultaschen, Schokoküchlein, Käse oder Crème brûlée", lobt ein User.

Adresse Marktstraße 62 in Dornbirn (gegenüber dem Eurospar)

Öffnungszeiten Montag Ruhetag, Dienstag bis Samstag 11 - 14 Uhr und 17 - 24 Uhr, Sonntag 11 - 14 Uhr

3. Gasthaus Bierlokal

Das Bierlokal in der Innenstadt. ©VOL.AT/Mayer

Der Gastgarten ist schön groß. ©VOL.AT/Mayer

Leichte regionale Küche im großen Gastgarten

Über das Lokal: 4,9 gab es von Gästen für das Gasthaus Bierlokal. Die gutbürgerliche Küche und der große Gastgarten kommen sehr gut an.

Nicht verpassen sollte man Wirtshausklassiker wie das traditionelle Rindsgulasch mit Spätzle und Lumpensalat. "Netter, zuvorkommender Service, super Gulasch, gut gekühltes Bier", lobt ein Gast.

"Immer wieder gut", meint ein Gast nach dem Lokalbesuch. "Super Personal, leckeres Essen, gute Portionen", fasst ein User zusammen. "Ohne das Bierlokal wäre meine Mittagspause so langweilig, dass ich vermutlich ganz darauf verzichten würde :-)", meint ein Besucher.

4. Mr. French, Bistro und Bar

Das Mr. French direkt neben dem Stadtmuseum. ©VOL.AT/Mayer

Der Burger ist super-lecker.

Ein Blick ins Lokal. ©VOL.AT/Mayer

Lokal mit Flair, gutem Essen und feinem Gastgarten

Über das Lokal: 4,8 von fünf Sternen gaben Gäste dem Mr. French. Neben Salaten gibts auch Wiener Schnitzel und natürlich Burger. Geschätzt wird der gute Service mit aufmerksamen Angestellten.

Nicht verpassen sollte man die Burger. "Es ist jedes Mal eine Freude, hier zu essen. Burger sind top", meint ein Gast.

Adresse: Marktplatz 10 in Dornbirn (neben dem Stadtmuseum)

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10 - 24 Uhr, Samstag 9 - 23 Uhr, Sonntag/Feiertag 10 - 23 Uhr, durchgehend warme Küche

5. Vorarlberger Hof

Der Vorarlberger Hof ist ein beliebtes Lokal. ©VOL.AT/Mayer

Leckeres Schnitzel nach Wiener Art.

Der Eingang zum Lokal. ©VOL.AT/Mayer

Gelebte Wirtshaus-Tradition in Dornbirn

Über das Lokal: 4,8 Sterne gab es von Gästen für den Vorarlberger Hof. Egal ob Schnitzelpartie, Backhendl oder Kässpätzle – das Lokal kommt bei den Dornbirnern gut an. Speisen kann man im schattigen Gastgarten, im Restaurant oder im gemütlichen Bierstüble.

Nicht verpassen sollte man die Wiener Schnitzel bei der legendären Schnitzelpartie: "Die Schnitzel sind sensationell lecker", lobt ein Gast. Aber auch sonst hat der Vorarlberg Hof einiges zu bieten: Ob nun "die beste Gerstensuppe aller Zeiten" oder das mittlerweile kaum mehr servierte Beuschel.

Adresse: Viehmarktstraße 3 in Dornbirn (an der Stadtstraße direkt gegenüber des Kulturhaus)

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch - Freitag 10 - 14 Uhr und 17 - 23 Uhr, Samstag/Sonntag 10 - 23 Uhr durchgehend (Küche 11:30 - 21:45 Uhr, Sonntag bis 20:45 Uhr)

6. Cafe-Restaurant Cooky's

Das "Cooky's" liegt direkt neben der ÖGK in Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Das Schild beim Lokal. ©VOL.AT/Mayer

Feines Café-Restaurant mit Weinreben-überdachtem Gastgarten

Über das Lokal: Gäste bewerteten das gemütliche Cooky's mit 4,8 Sternen. Der Gastgarten mit Weinreben verleiht dem Lokal einen besonderen Charme. "Unser Stammlokal seit vielen Jahren. Hier ist man als Gast noch etwas wert", meint ein User.

Nicht verpassen sollte man laut den Gästen die legendären Special-Wochen im Lokal. Dann gibt es etwa Gansl, Steak oder Schlachtpartie.

Adresse: Jahngasse 6 in Dornbirn (neben der ÖGK und der Mittelschule Markt)

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag Ruhetag, Mittwoch - Samstag 10 - 23 Uhr, Sonntag 10 - 19 Uhr

7. Bella Napoli

"Die älteste Pizzeria Vorarlbergs" ist das "Bella Napoli" in Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Die (wahrscheinlich) älteste Pizzeria im Ländle

Über das Lokal: Das original italienische Lokal versorgt Gäste schon seit 1987 mit italienischen Spezialitäten. 4,7 Sterne gab es bei den Bewertungen: "Sehr nette Atmosphäre, toller und ehrlicher Service und wirklich gutes, italienisches Essen", lobt ein Gast nach dem Lokalbesuch.

Nicht verpassen sollte man die Pizzen: "Einfach die beste Pizzeria im Ländle", meint ein User. Die Gäste loben generell die italienischen Gerichte, verbunden mit der Freundlichkeit aus Sizilien.

Adresse: Schillerstraße 2 in Dornbirn (bei der Einfahrt zur Innenstadt, neben Mary Rose)

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag - Sonntag 11:30 - 14 Uhr und 17 - 22:30 Uhr

8. Da Luigi Pizzeria

Die Pizzeria Da Luigi in Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Ein gemütlicher Italiener mit Gastgarten

Über das Lokal: 4,7 Sterne gaben Gäste dem Lokal. Bei "Da Luigi" wird die Pizza im Steinofen gebacken, dazu gibt's feine italienische Spezialitäten. "Richtig tolles italienisches Ambiente. Im Hintergrund läuft immer erstklassige italienische Musik", meint ein Gast. "Der beste Italiener in Dornbirn."

Nicht verpassen sollte man "die beste Pizza weit und breit", wie ein Gast in seiner Bewertung schreibt. Auch Antipasti und Pasta schmecken den Vorarlbergern "bei Luigi" super.

Adresse: Bahnhofstraße 4 in Dornbirn (direkt am Weg vom Bahnhof in die Innenstadt)

Öffnungszeiten: Dienstag Ruhetag, ansonsten täglich 11:30 - 14 Uhr und 17 - 23 Uhr

9. Gabriel's Cucina

Gabriel's Cucina in Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

©zVg / Gabriel's Cucina

©zVg / Gabriel's Cucina

Marktfrische Produkte, frische Fische, kreative Gerichte

Über das Lokal: 4,7 Sterne gab's für das Lokal von Gabriel Venturiello. In seiner Cucina gibt's frische Produkte, kreative Gerichte und Spezialitäten. "Einfach nur hervorragend", meint ein Gast nach dem Lokalbesuch. "Das Personal ist freundlich und geduldig. Der Chef, ein Italiener durch und durch, immer für einen Spass zu haben", fasst ein User zusammen.

Nicht verpassen sollte man die hervorragenden Antipasti und mediterranen Köstlichkeiten rund um Pasta und Risotto. Gabriel zeigt seinen Gästen immer wieder aufs neue, welche leckeren italienischen Gerichte es neben Pizza gibt.

Adresse: Marktstraße 14a in Dornbirn (etwas versteckt zwischen Moses Tee Shop und ehemaligen Zanetta Hüte Schirme)

Öffnungszeiten: bis Mai nur Montag - Freitag 10 - 14 Uhr und 17:30 - 23:30 Uhr, sonst auch Samstag 10 - 14:00 Uhr, im Dezember und von Juni bis Ende August am Samstag auch 18 - 23:30 Uhr, an Feiertagen geschlossen

10. "wirtschaft"

Das Lokal in Bahnhofsnähe von außen gesehen. ©VOL.AT/Mayer

Ein Blick ins Lokal. ©VOL.AT/Mayer

Untertags leckere Küche, abends feinste Unterhaltung

Über das Lokal: 4,7 Sterne vergaben Gäste für die "wirtschaft". Neben feinen Speisen gibt's im Lokal von Wirt Wolfgang Preuß auch immer wieder gute Unterhaltung mit Musik, Comedy und Co.

Nicht verpassen sollte man Diner mit Musik und Co.: "Echt super Wirtschaft zum Einkehren und Essen mit live Musik und verschiedenen Konzerten! Und bei Dinner und Konzert ist das Essen sehr lecker", meint ein Gast. Auch die Burger werden gelobt.

Adresse: Bahnhofstraße 24 in Dornbirn (direkt in Bahnhofsnähe beim WIFI in Richtung Innenstadt)

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9:30 - 21 Uhr, Samstag 9:30 - 13:30 Uhr

11. Rotes Haus

Das Rote Haus im Zentrum von Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Richard "Mörtel" Lugner speiste 2019 im Roten Haus, als er auf der SCHAU! sein neues Buch vorstellte. ©VOL.AT/Mayer

Das Lokal im Wahrzeichen der Stadt

Über das Lokal: 4,5 von fünf Sternen gab es für das Rote Haus. Das Lokal am Dornbirner Marktplatz liegt in einem denkmalgeschützten Rheintalhaus und überzeugt mit gutbürgerlicher und internationale Küche. "Exzellentes Essen und mit viel Liebe und sehr ansprechend zubereitet. Toller und freundlicher Service. Unser Lieblingslokal in Dornbirn", fasst ein Gast zusammen.

Nicht verpassen sollte man die Kässpätzle: "Die besten Kässpätzle und toller Gastgarten", lobt ein Vorarlberger. Auch Schnitzel und Tafelspitz sind bei Gästen sehr beliebt. Das Eis aus der hauseigenen Eisdiele ist zudem beliebt bei Jung und Alt.

Adresse: Marktplatz 13 in Dornbirn (direkt am Marktplatz, nicht zu übersehen)

Öffnungszeiten: Montag - Sonntag 11:30 - 14 Uhr und 17:30 - 24 Uhr

12. Café 21

Das Café 21 im Zentrum von Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Abends wird das Café zur Bar. ©VOL.AT/Mayer

Weitaus mehr als ein Café

Über das Lokal: 4,5 von 5 Punkten gabe es von Gästen. Im Café 21 stehen neben Kaffee, Tee, Brötchen und Strudel auch Sushi, Tapas und Tagesgerichte auf er Karte. Abends wird das Lokal zur Bar. "Top Café mit tolle, Angebot", meint ein Gast. "Sogar Whisky-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn aus dem Café am Abend eine Bar wird."

Nicht verpassen sollte man das Frühstück: "Super Frühstück gibt es dort", schreibt ein Gast. Aber auch das Sushi wird sehr gelobt: "Das Sushi ist frisch wie immer und das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach toll", lobt ein Besucher.

Adresse: Marktstraße 21 in Dornbirn (neben Kleider Bauer)

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage 15 bis 23 Uhr

Natürlich gibt es in der Dornbirner Innenstadt und generell in Dornbirn viele weitere tolle Lokale. Wir haben uns für unsere Auflistung für Restaurants entschieden. Ebenfalls gut bewertet wurden aber auch folgende Imbisse und Lokale:

Cuma Grill: für die türkischen Spezialitäten gab es 4,9 Sterne

Tasty Imbiss: 4,9 Sterne gab es hier für Döner, Burger und Pasta

BurgerCraft Burger & Tacos: das Selbstbedienungslokal erhielt 4,9 Sterne

Vegan Burger: 4,9 Sterne. Patties ganz ohne Fleisch, aber dafür lecker.

Bar Ländle Kebap: der Imbiss am Marktplatz erhielt 4,7 Sterne

Buffet Elfenküche: 4,5 Sterne gab es für leichte Küche, Suppen und Co.

