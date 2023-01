Wieso der Vorarlberger Hof wohl vor dem Abriss steht ...

Eigentümer bestätigen neues Projekt, geben aber Entwarnung

"Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und muss in den nächsten Jahren grundsätzlich saniert werden. Eine Sanierung ist aber wirtschaftlich nur sehr schwer vertretbar. Daher wird derzeit ein Abriss und erweiterter Neubau samt neuem Gasthaus geprüft", informiert Thomas Niedermair, Obmann vom "Verein Arbeiterheim" gegenüber VOL.AT.

"Völlig unabhängig davon, ob der Vorarlberger Hof in der derzeitigen Form bestehen bleibt oder einem Neubau weichen muss, er wird auch in Zukunft ein Gasthaus beherbergen. Der Verein Arbeiterheim bekennt sich auch in Zukunft zu einem Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche. Solche Gasthäuser sind in Dornbirn leider rar geworden", führt der SPÖ-Stadtpolitiker weiter aus.