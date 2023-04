Top bewertet: Gastro-Tour durch Hohenems

Schnellimbiss Bingo

Der Imbiss am Ortsende von Hohenems ist sehr beliebt.

4,5 von 5 Sternen gab es für den beliebten Schnellimbiss am Ortsende von Hohenems. Mit derzeit 252 Bewertungen ist das Lokal eines der meist-bewerteten in der Grafenstadt. Besonders gefallen den Gästen die große Auswahl und der gemütliche Gastgarten. Bei Bingo sind laut Betreiberin Jeannette Schaffarczik sowohl Burger als auch Brötle und Co. sehr beliebt. Noch bis im Mai können sich Gäste hier Imbissklassiker holen. Dann soll nach 31 Jahren Schluss sein, wie die Jeannette und Helmut gegenüber VOL.AT erklären.