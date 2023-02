Masala Kitchen – zu Gast beim neuen "Ländle-Inder"

Traum des eigenen Lokals

Die junge Dornbirnerin kam als Tochter indischer Eltern in Wien auf die Welt, zog aber bereits in jungen Jahren mit ihrer Familie nach Vorarlberg. Dort absolvierte die sympathische Gastronomin das Tourismus-Kolleg in Bludenz, immer mit dem Ziel vor Augen, irgendwann das eigene, indische Spezialitäten-Restaurant zu eröffnen. Dies konnte sie nun verwirklichen, ab sofort dürfen sich die Gäste im Masala Kitchen auf feinste Spezialitäten aus dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde freuen.

Und so vielfältig wie der Milliardenstaat selbst ist auch die Küche: So gibt es neben Klassikern wie dem Tandoori-Hühnchen oder verschiedenen Curry-Gerichten Spezialitäten mit Linsen, Lammfleisch oder Pakora. "Besonders empfehlen kann ich die Biryani-Gerichte. Unser Koch stammt aus der südindischen Region und so etwas gab es bisher in Vorarlberg noch nie", informiert Jasmine gegenüber VOL.AT, in breitestem Dornbirner Dialekt. Auch die Schärfe könne je nach Belieben variiert werden, schmunzelt die Jung-Unternehmerin.