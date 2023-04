Warum es bei Toni einen Rettungsburger gibt

Warum Rettungsburger?

Der Favorit der Rotkreuzler

Ein Kunde habe immer wieder den Burger so bestellt, erklärt Toni gegenüber VOL.AT. Dann fanden nach und nach auch Ehrenamtliche des Roten Kreuzes aus Bregenz Gefallen am Baguette-Brötchen mit speziellem Belag. "Immer öfters, immer wieder" hätten die Rotkreuzler den Burger so bestellt, so der Betreiber.