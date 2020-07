Buni Burger: Das vegane Burgerpatty aus Vorarlberg

Die Vorarlberger Claudia Gwehenberger und Christian Waldner haben das erste vegane Ländle-Burgerpatty für die heimische Gastronomie kreiert. Wir haben uns mit den Beiden getroffen und über die Entstehung des "Buni Burgers" gesprochen.

Ein Beitrag geteilt von Buni Burger by Buni Food (@buni_food) am Jun 24, 2020 um 2:24 PDT

Viele Herausforderungen

Ein Beitrag geteilt von Buni Burger by Buni Food (@buni_food) am Mai 13, 2020 um 1:08 PDT

Aktuell nur für Gastronomie

Das bedeutet, sie werden in Lustenau von Claudia und Christian produziert und tiefgekühlt. Für die Zubereitung wird das Patty in die Fritteuse gegeben.

Wo bekomme ich den Buni Bratling?

Den Bratling kann man aktuell im Berks in Götzis, im Götzner Schwimmbad, im Harder Strandbad, in der Funworld, im Longhorn, in Oskis Jausenstation in Lustenau und im Rheinauen Schwimmbad kosten. Mahlzeit.