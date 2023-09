Hier gibt es das beste Wiener Schnitzel in Vorarlberg

Brachte Feldmarschall Radetzky tatsächlich das Rezept für "Cotoletta alla Milanese" aus Italien nach Österreich? Oder hat das Wiener Schnitzel einen anderen kulinarischen Ursprung? Endgültig geklärt ist die Herkunft tatsächlich nicht, was der Beliebtheit der Köstlichkeit aber keinen Abbruch tut.

Die besten Schnitzel Vorarlbergs

Das Falstaff-Magazin hat eine Umfrage gemacht, wo das Wiener Schnitzel in Österreich am besten schmeckt. Und das sind demnach die Top 3 in Vorarlberg: