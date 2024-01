Leckeres Essen zu kleinen Preisen: 10 Cheap Eats im Bezirk Bregenz

Blaha Hof in Höchst

Ein Teller voller regionaler Genüsse, ohne das Portemonnaie zu strapazieren: Der Blaha Hof steht für bodenständige Küche zu fairen Preisen. Der Familienbetrieb hat sich über die Jahre einen Namen gemacht – nicht zuletzt durch die Verarbeitung des eigenen Schweinefleisches und das vielseitige kulinarische Angebot. Ob ein leckeres Frühstück, das beliebte Mittagsmenü, Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder ein deftiges Abendessen - hier werden Sie kulinarisch rundum versorgt.

Tasty Imbiss & Café in Lochau

Tasty Imbiss & Café bietet kulinarische Vielfalt und preiswerte Gaumenfreuden. Die erste Tasty-Filiale wurde 2016 in Dornbirn eröffnet, mittlerweile hat sich aber auch der 2019 eröffnete Standort in Lochau einen Namen gemacht.

Devran Bistro in Höchst

Das Devran Bistro überzeugt durch Preis, Geschmack und Schnelligkeit. Das Bistro bietet eine breite Palette an Speisen, die von Kebaps bis hin zu Schnitzel und Pizza reicht. Das Pide und die Dönersauce sind die Stars der Speisekarte! Auch die Falafel sind ein Muss!

Das Bistro bietet eine breite Palette an Speisen, die von Kebaps bis hin zu Schnitzel und Pizza reicht. ©Screenshots Facebook (Devran Bistro)/Canva (Symbolbilder)

Daily's in Hard

Daily's in Hard punktet mit einer Speisekarte, die von türkischen Delikatessen bis zu internationalen Klassikern reicht. Ob Burger, Pizza oder Kebap - der Imbiss begeistert mit einem breiten Angebot an deftigen Speisen. Auch Fans der vegetarischen Küche kommen hier auf ihre Kosten.

Ob Burger, Pizza oder Kebap - der Imbiss begeistert mit einem breiten Angebot an deftigen Speisen. ©Screenshots Daily's (www.dailys-zustellung.at)/Canva (Symbolbilder)

Achstüble in Lauterach

Das Achstüble in Lauterach überzeugt vor allem mit seiner gutbürgerlichen Küche und dem herzlichen Service. Das Achstüble bietet eine Auswahl an Gerichten, die vor allem Fans der gutbürgerlichen Küche begeistern dürfte.

Das Achstüble bietet eine Auswahl an Gerichten, die vor allem Fans der gutbürgerlichen Küche begeistern dürfte. ©Screenshots Achstüble (restaurant-achstueble.eatbu.com)/Canva (Symbolbilder)

Happy Point in Bezau

Das Happy Point bietet eine große Auswahl an leckeren, frisch zubereiteten italienischen und türkischen Gerichten. ©Screenshot Happy Point (www.happypoint.at)/Canva (Symbolbilder)

Haus Lin in Wolfurt

Zwischen Schwarzach und Wolfurt befindet sich das Haus Lin, ein Restaurant, das seit 2020 die Herzen vieler Asienfans höher schlagen lässt. Die Familie Lin hat hier einen Ort geschaffen, an dem Gemütlichkeit und gemeinsames Genießen im Vordergrund stehen. Das Haus Lin in Wolfurt begeistert mit einer großen Auswahl an asiatischen Gerichten, hochwertigen Zutaten und einem stets frisch bestückten Buffet.