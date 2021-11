Zuhälterkrieg: High Noon im Gasthaus Helvetia Lustenau

Eine blutige Auseinandersetzung in "bleihaltiger" Atmosphäre lieferten sich sieben Zuhälter 1983 in der Stickergemeinde. Nächster Teil der VOL.AT-Serie anlässlich des neuen Buchs von Sigi Schwärzler.

Zustände wie im Wilden Westen: Am 19. Mai 1983 trafen sich sieben Personen aus dem Zuhälter-Milieu im Lustenauer Gasthaus Helvetia, um über Revierstreitigkeiten zu verhandeln. In der ohnehin hitzigen Debatte gingen die Wogen hoch und schließlich zogen die anwesenden Zuhälter, darunter Josef Salcher, ihre Waffen. Eine Kugel aus seinem Revolver verletzte seinen Kontrahenten Johann Bloder tödlich. Dessen Bruder erwiderte das Feuer und traf Salcher in die Brust. Der schwer verwundete Zuhälter nahm den Schützen Peter Bloder ins Visier, drückte ab und streckte ihn mit einem Schuss nieder. Die beiden schwer Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Salcher kam mit dem Leben davon, Bloder folgte seinem Bruder wenige Wochen später ins Grab. Er verstarb ebenfalls an den Folgen der Schussverletzung.