Rotlicht-Serie: Todesschüsse aus dem fahrenden Auto

Im nächsten Kapitel der VOL.AT-Serie anlässlich des neuen Buchs von Lokalhistoriker Sigi Schwärzler endet die Fahrt eines tödlich getroffenen Handlangers an einer Hauswand.

Als Reaktion auf den Messerstich im Rahmen der blutigen Revierkämpfe in Bregenz, der im ersten Teil der VOL.AT-Serie zu Sigi Schwärzlers Buch "Rotlicht – Blutiges Milieu in Vorarlberg" ausführlich thematisiert wurde, kam es zwei Tage später, am 13. August 1978, zu filmreifen Szenen in Lustenau. Aus Rache für den lebensgefährlich verletzten Zuhälter Rudolf Nikolatti wurden auf die Bregenzer Bleibe der mutmaßlichen Auftraggeber Franz Popovic und Josef Salcher Schüsse abgegeben. Das führte zur endgültigen Eskalation, oder wie die VN damals titelte "Totaler Zuhälterkrieg: Konkurrent erschossen". Die aufgebrachten Zuhälter beschlossen, ihren Kontrahenten "eine aufs Maul zu geben".