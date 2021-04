"Wir brauchen faire Preise für die Waldbesitzer"

Trotz Riesenbedarfs an Bauholz kommt die Preissteigerung bei den Waldbesitzern bis dato kaum an. DI Thomas Ölz vom Waldverband kontert der Forderung der Wirtschaftskammer, mehr Rundholz zu "Schleuderpreisen" zur Verfügung zu stellen.

"Wir kommen aus dem schlechtesten Jahr überhaupt, was den Holzpreis für die Forstbesitzer betrifft. Vom Zehn-Jahres-Schnitt sind wir immer noch weit entfernt", informiert Thomas Schöpf im VOL.AT-Interview. Der Geschäftsführer des Waldverbands spricht von einem mit 300.000 Festmeter ausreichenden Angebot in Vorarlberg, bis zu 500.000 Festmeter könnten genutzt werden. Das entspräche 2000 Einfamilienhäusern.

"Wir sind keine Preistreiber"

"Wir sind offen für regionale Wertschöpfungsketten. Dafür braucht es aber auf vielen Ebenen ein Umdenken. Auch vonseiten der Architekten und der Holzbauer", führt Ölz weiter aus. Preistreiberei sei in keinster Weise ein Thema im heimischen Forst, viel eher erwarte man ein faires Angebot. Außerdem sei man offen, nachhaltige und dauerhafte Verträge mit den Abnehmern zu schließen, die für mehr Stabilität in der Kalkulation sorgen könnten. Aktuell laufen die Vereinbarungen für gewöhnlich über ein Quartal, in den Nachbarländern Schweiz oder Deutschland ist es üblich, die Vertäge mit einer Laufzeit von einem Jahr zu schließen. Damit können die weiterverarbeitenden Betriebe einfacher kalkulieren und erlangen Planungssicherheit.